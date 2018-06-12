停車場天天辦喪事 住戶怨：這裡不是殯儀館

2018-06-12 00:22

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市淡水漁人碼頭旁油車口停車場旁社區住戶，抱怨自家門前「幾乎天天辦喪事」。油車口停車場因使用率低，新北市政府交通局2014年起「以格計費」，比照停車收費方式讓民眾租用，由於場地寬闊，不少淡水民眾租用為告別式場地，但附近住戶不堪其擾，向交通局反映，竟獲得「新北市立殯儀館場地不夠用，因此順應民眾需求」回應。

附近住戶黃先生憤怒表示，這裡是住宅區，「不是殯儀館」，生離死別在所難免，若有人暫時借用道路治喪，當然要體諒，但油車口停車場儼然已成殯葬用地，近兩個月來，就有近40天做為告別式場地，從早上7時至晚上10時都在誦經做法，擾人生活，「停車場用地就應該回歸停車使用」。

交通局停車管理科科長吳政諺表示，位於中正路二段、沙崙路的油口停車場使用率偏低，因此以每天、每車位60元出租，用幾格收多少，租給民眾婚喪喜慶或辦活動用，也尊重民眾習俗。強調使用符合規定，一切合法。

吳政諺也澄清，這兩個月以來，外租的40天並非都在辦喪事，其中有十數天是宗教團體進行祈福法會，導致誤解。

吳政諺解釋，民眾辦理婚喪喜慶或是節慶慶典活動，也會申請臨時道路使用，但淡水市區路幅狹小，民眾若改租用停車場辦理，對交通衝擊也較小。

油車口停車場於1991年由當時的淡水鎮公所闢建，新北市升格後由市府交通局接手管理，吳政諺示，目前每天停車率約為0.16％。等於204格停車格中，平均每天僅向0.3輛車收費，不過平日只有早上7時至晚間8時是收費時間。

新北市政府殯葬處處長黃秀川則表示，近日將邀集相關單位如交通局、城鄉局等相關單位現場會勘，釐清場地使用是否合宜。