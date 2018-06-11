衛武營獨家推出樹洞藝術活動 百人瑜伽搭即興演奏打頭陣

2018-06-11 23:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心獨家推出樹洞藝術活動，自6月起推出10場活動，由「百人瑜伽」打頭陣，前所未有即興表演，民眾一邊聽演奏、一邊做瑜伽，身心靈全面舒展。

衛武營國家藝術文化中心將於10月13日開幕，以園區老榕樹群為創作靈感，規劃榕樹廣場串聯各廳院，屬於半戶外公共空間，全天候開放民眾遊憩，衛武營以經典童話愛麗絲夢遊仙境為發想，邀請民眾追尋心中好奇想像，到衛武營樹洞展開藝術旅程。

衛武營3個月將推出10場活動，由「百人瑜伽」打頭陣，以「Despacito」改編曲、創下700萬點閱率的嗩吶哥游阿聖，擔綱格林童話中吹笛手角色，環繞廣場遊走式演奏，更邀請5名表演者即興演奏手風琴、西塔琴、澳洲吹管，引人矚目受歡迎。

衛武營表示，本週六推出「明日寫生」接棒，由視覺藝術家馬良慧引領學童發揮想像力與創造力，以畫筆勾勒出想像中的衛武營；「樹下盪鞦韆」將打造2座大型鞦韆，提供民眾恣意擺盪，還有高空視覺裝置與他拉喇叭團演出，讓民眾感受藝術的多元化。

準藝術總監簡文彬表示，將從前在榕樹下常進行的休憩活動，結合藝術元素帶進衛武營的榕樹廣場，鼓勵民眾能在這裡自由探索各種藝術形式的可能，藝術與生活應是沒有隔閡的，是不受阻礙就可以進入的。

衛武營指出，樹洞計畫以「那些曾在榕樹下的玩樂為主題，後續將推出silent disco樹洞無聲啪、街舞BATTLE拍手功、不投幣卡拉派對、耳機電影院等有趣體驗，讓衛武營成為眾人的遊樂場。