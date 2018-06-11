國寶指揮家國小深耕合唱團 退休高中主任作育「音」才

黃美鈴奉獻音樂教育40多年。（記者陳彥廷翻攝）

2018-06-11 23:41

［記者陳彥廷／屏東報導］國立潮州高中前主任黃美鈴投入學生合唱團多年，就算早已退休，明天屏東縣演藝廳將由今年「全國鄉土歌謠比賽」的特優隊伍舉辦聯合音樂會，她就要上台指揮兩次，持續作育「音」才。

她曾在西元2000年到雪黎奧運擔任聖火傳遞之夜及歌劇指揮，連在音樂比賽評審稱為「指揮阿嬤」，輩分、成就之高，國內難有人望其項背。

「70歲還是要繼續指揮下去！」2011年從屏東潮州高中以主任1職退休，她亦為縣內多所學校貢獻專長，持續至今多年，她笑說，作育英才是她最大的心願。

40多年一路走來，她長期在校園種下音樂種子，耕耘國內基層音樂人材，黃美鈴有著「合唱界園丁」的美譽 ，更是合唱團「第一名」代言人，因為在她手下教出的合唱團，屢屢勇奪冠軍。

黃美鈴曾從潮州國中被國立潮州高中「挖角」到高中擔任主任，也培養出潮州高中合唱團的優良傳統，不過退休後，現在專心帶領崁頂南榮國中及屏東市豐田國小，這兩所學校，今年都獲得「全國音樂比賽」的特優隊伍，南榮國中更是包辦中男聲、女聲及師生鄉土歌謠比賽，囊括3項全國特優第1名，校史最佳，而豐田國小則是獲得師生鄉土歌謠比賽的福佬語、客語特優，明天都要到屏東演藝廳表演。

「合唱是身心靈及人際溝通的元素！」黃美鈴說，音樂是生活中所不可或缺，雖然已從教職退休，仍繼續擔任南榮及豐田的外聘指導老師，就是希望透過指揮棒，讓學童種下音樂美的種子，並讓音音的感染力能夠在學童心中萌芽，進一步提昇美的教育。

全國鄉土歌謠比賽5個組別的特優第1名今天被邀請至屏東演藝廳演出，歡迎民眾到屏縣府文化處免費索票入場，力挺在地子弟。