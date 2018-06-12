新版身分證票選出爐 設計師魯少綸奪首獎！

新版身分證設計票選出爐！由設計師魯少綸作品「形｜SHAPE」拿下最大獎「設計獎」。（圖取自活動網站）

2018-06-12 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕新版身分證設計票選出爐！由設計師魯少綸作品「形｜SHAPE」拿下最大獎「設計獎」，未來將成為新款身分證設計的重要依據。

目前國民身分證已發行超過10年，內政部正研擬晶片國民身分證換發計畫，遂於2月26日發起「身分證明文件再設計」活動，共收到1109件民眾踴躍投稿。

其中，魯少綸的作品「形｜SHAPE」一路過關斬將，從最初的網路票選初審、評審團評審後，闖入決賽，再從評審團與政府相關部會代表共同評審中脫穎而出。魯少綸除能獲得新台幣12萬元獎金之外，未來也能與內政部直接溝通，他的作品將作為新式身分證設計參考的依據。

內政部「身分證明文件再設計」網站指出，魯少綸將所有設計藏在細節中，如與土地相關的山海圖像，採用隱約的底紋詮釋，取代以往常見且直白的臺灣島圖形，賦予高度包容性樣態。

主辦單位認為魯少綸以「中性」的設計手法，不置入過多風格，亦無性別、文化上的偏好，充分構成國民身分證的理想條件，且魯少綸所設計的版面「整潔」、欄位也具有足夠延展性，容易配合姓名長度調整，在雙語的排版上亦明瞭易讀，具有高度實行可行性。主辦單位更以「前衛」、「現代性」、「脫俗」等評語，表達肯定。

其他獲獎部分，「創意獎」由蘇意茹作品「族群・山海・國際」獲得；「人氣獎」則由林昊翰作品「嶼民在地」獲得，該作品曾因國族認同問題受關注，收近10萬票的網路選票；另有5件作品獲「優選」獎項肯定。