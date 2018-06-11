亮點不亮！中壢「銀河廣場」12星座星象圖百燈僅剩5顆亮

中壢銀河廣場12星座星象圖」，入夜後，曾上演五彩閃爍的LED燈燈光秀，如今已不復見。（資料照，記者李容萍攝）

2018-06-11 23:28

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢SOGO百貨對面的「銀河廣場」，2013年9月啟用，廣場的平面空間設置公共藝術造景，以色彩和燈光的運用活化空間，投射出銀河系及「12星座星象圖」，讓民眾可從地上觀星，體驗把「星星」踩在腳底的感覺，只是這約100顆LED燈組成的星象圖陸續損壞，目前僅剩5顆會亮，漫步廣場「踩星」落空，讓人失望。

桃園市政府工務局正推動「城市亮點計畫」，選定「中壢銀河水岸」計畫，就是以銀河廣場為核心，預定今年底開工，對於銀河廣場的星座幾乎不再閃亮，許多逛街民眾直喊「掉漆」、「可惜」。

銀河廣場是市議員魯明哲在桃園升格前的中壢市長任內規劃設計，他表示，這「12星座星象圖」原本在入夜後會上演五彩閃爍的LED燈光秀，相當漂亮，不僅過往人車為之驚艷，也曾是許多年輕人拍照、打卡景點，如今亮點被埋沒、變成黯然無光，讓人很無奈，他認為，12星座星象燈應保留光亮，否則，「銀河廣場」的命名就失去意義，而且名不符實。

在地興南里里長葉青旺、金華里里長謝岩介也說，在地六和商圈的逛街民眾，之前曾抱怨12星座的LED燈不亮，害他們找不到自己的星座，里辦公處也曾要求區公所派員修復，但可能維護不易、修不勝修，如今竟然只剩5顆燈亮，令人始料未及。

對此，中壢區公所公園路燈管理課表示，銀河廣場12星座星象圖的地坪部分已龜裂，加上嵌入的LED燈修復作業繁瑣，會再連絡水電包商研議後儘速修復。