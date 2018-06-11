金曲歌王當老師 課堂彷彿成為演唱會現場

金曲歌王謝銘祐化身教師，在南臺科大流行音樂產業系授課，讓年輕人有機會了解台語歌的文化。（南臺科大提供）

2018-06-11 22:15

〔記者萬于甄／永康報導〕台語歌也可以很流行！南臺科技大學今年邀請「鍍金」的金曲歌王謝銘祐，擔任流行音樂產業系兼任教師，讓學生相當驚喜；謝銘祐在課堂上不僅分享台灣不同時期的台語歌曲風格，也提醒年輕音樂創作人，對過去的文化脈絡有所認知，才能繼往開來，在音樂創作上有所突破。

南臺科技大學2015年開辦流行音樂產業系，聘請業界師資任教，一度引起話題，今年再度邀請金曲歌王謝銘祐加入師資團隊，讓年輕學子有機會接觸台灣流行音樂產業過去的背景文化，也了解台語歌曲的發展。

謝銘祐表示，台語歌的資料相較國語歌零散，但台語歌的內容往往能呈現台灣各時期、各城市發展的面貌，與社會文化的連結也相當密切。課堂上，謝銘祐不時會高歌一曲，讓學生感受台語歌的情緒、時代氛圍，教室儼然間成為小型的演唱會場。

對於創作寫歌，謝銘祐認為，將生活與音樂緊扣，實際體驗後寫出來的景物、心情，才能感動到聆聽的人，說服力也比較強；謝銘祐也分享〈行〉這一曲，是他以半年的時間，徒步感受、走完台南大街小巷才創作的歌。

流行音樂產業相關科系近年逐漸在南部地區學校崛起，除南臺科技大學外，遠東科大也有開設流行音樂產業管理系，邀請昔日偶像少女團體之一的「星星」胡曉菁擔任系主任，都希望學生不僅學習課本上的理論，也能吸收實務上的知識。