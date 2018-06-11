南台灣多了千里眼監測天氣 七股氣象雷達站將配新武器

中央氣象局台南七股氣象雷達站現使用的都卜勒雷達可掃描遠達460公里遠，未來新的雷達站將配備新式雙偏極化都卜勒雷達，看的一樣遠但更準確。（記者楊金城攝）

2018-06-11 20:18

〔記者楊金城／台南報導〕中央氣象局七股氣象雷達站負責監測台灣西南部的天氣系統，就像「台灣的眼睛」，現使用舊式的都卜勒雷達只有水平掃描，未來新的雷達站將配備新式雙偏極化都卜勒雷達，造價6000萬元，可更準確監控和預測天氣系統。

七股氣象雷達站遷移更新計畫將在2019年底完成，氣象局第四組組長秦新龍說，新站完工啟用，舊站才會停用，天氣監測不會斷線。

新站的都卜勒氣象雷達將更科技化，秦新龍說，將配備新式雙偏極化都卜勒雷達，造價6000萬元，現有氣象雷達只有水平掃描，新雷達可水平、垂直掃描，掃描監測範圍一樣是460公里遠，但監控和預測天氣系統、降雨情況更精準。

此外，居民擔心的雷達站電磁波問題，現址雷達使用瞬間最大功率是750KW，平均100多KW，新雷達最大發射功率只有16到20KW，且新站距離鹽埕社區住家遠達1.5公里，可消除居民對電磁波的疑慮，秦新龍說，未來社區也會建置電磁波監測設備。

至於現有氣象站未來關閉停用後，社區和環團爭取舊站成立氣象博物館和訓練居民成為導覽員，結合生態發展觀光，氣象局未答充，還要再討論。