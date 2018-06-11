小兒麻痺症楊景智年近50歲念大學 用皮雕畫蝴蝶追夢

楊景智在妻子支持下，年過半百仍勇敢追夢。（記者洪臣宏攝）

2018-06-11 22:37

〔記者洪臣宏／高雄報導〕楊景智曾是中職義大犀牛隊職員，受日本文化細膩特色與職人精神吸引，進入義大應用日語系就讀，只為多讀職人文章，雖罹患小兒麻痺症鮮少進入山林，卻對蝴蝶情有獨鍾，他透過皮雕作畫，蝴蝶身影栩栩如生，儘管已經50歲，仍勇敢轉換人生跑道。

喜愛繪畫的楊景智高中選讀美工科，畢業後從事廣告與平面設計、出版社等，身逢手工製作到電腦編製交替的時代，因應轉型曾報名職訓，從簡易文書與排版學起，亦自行摸索AI、PS等繪圖軟體，不過手做、手繪的熱情絲毫未減。

在義大犀牛職棒隊擔任行政人員期間，得知在職進修管道，他為想多讀日本職人文章，決定進入義大應日系，4年來除提升語言能力，了解異國習俗，現在連自助旅行或工作，都不再是夢想。

身懷電繪與手繪技藝，楊景智還擅長皮雕和皮包製作，突發奇想以皮雕製畫，且以蝴蝶為主要意象。他說，台灣有「蝴蝶王國」美稱，卻只能偶在山林中窺見蹤影，加上因幼時就行動不便，只能上網參考蝴蝶類型與生態後，再行創作，但應日系主任李守愛大為驚豔，將其作品送給同樣熱愛蝴蝶的日本松本大學校長。

楊景智今年大學畢業，卻已年過半百，毅然轉戰全職藝術創作者，期望透過皮雕畫，讓這純粹的美淵遠流長。