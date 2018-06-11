彰化縣人口直線下降 10年來少了一個北斗鎮

彰化火車站在平日時人煙稀少，只有在上下班時間及休假時，才能看見較多的人群出入。（記者林良哲攝）

2018-06-11 19:35

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化縣人口在10年來持續減少，從131萬多人下降到127萬多人，等於減少了一個北斗鎮（33000人）的人口，縣府雖推出各種社會福利政策，仍無法阻止人民「用腳投票」，遷移出彰化縣。

彰化縣為台灣在六都之外的人口「第一大縣」，在2007年12月，人口有131萬4300多人，今年5月只剩127萬9400多人，減少了3萬4800多人，比北斗鎮的現有人口還要多，若是從縣長魏明谷在2014年12月上任起算，當時人口有129萬1400多人，到現今也少了1萬2000多人，已經快和二水鄉的人口（1萬5000多人）相當了。

魏明谷上任之後，大舉推出社會福利政策，以「333育兒津貼」來說，3年多來，縣庫要增加近20億元支出，但出生率並無明顯增加，反而在今年2月間，彰化縣出生人數只有932人，死亡卻有943人，呈現死亡人數超越出生人數情況。

在人口老化與外移下，連人口最多的彰化市在10年來都減少了3000多人，市容愈來愈老舊，甚至在平常日的時候，彰化火車站前也人煙稀少，而站前的地標「喬友大廈」，都已閒置10多年，顯見彰化市區發展的困境。

對於彰化縣人口一再減少，當地政壇人士指出，由於台中市升格為六都之後，各種建設工商發展都優於彰化，因而產生「磁吸」效應，加上近年來彰化並無重大建設，只靠社會福利政策，難以阻止人口外移，至於縣府力推的離岸風電計劃，目前尚在起步階段，無法立即看見效果。