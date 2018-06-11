自閉「星兒」慢啡天使行動咖啡車 開進企業總部

新北市自閉症服務協進會的蘆洲「慢啡天使STARFFEE」行動咖啡車今天初登場，到新莊區遠東動力企業總部大樓賣咖啡。（記者陳心瑜攝）

2018-06-11 22:32

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市自閉症服務協進會的蘆洲「星悅小站」設計星兒「慢啡天使STARFFEE」品牌，除推出咖啡掛耳包禮盒，也募集一輛行動咖啡車。咖啡車今天首次亮相，至新莊區遠東動力企業總部大樓，由星兒叫賣「STARFFEE咖啡來了，歡迎來喝拿鐵！」，咖啡香氣瀰漫，更有企業一口氣買了20多杯咖啡犒賞員工。

位於遠東動力企業總部大樓的凌特國際公司，5年前開始關心新北市自閉症服務協進會，由員工組成的志工隊常到位於蘆洲的星悅小站陪伴星兒，而協進會成立「星兒慢啡天使行動咖啡餐車」，凌特也贊助20萬元研磨咖啡器具等。

凌特國際公司員工福委會總幹事鄭雅敏表示，董事長王輔慶和總經理王輔民兄弟倆非常有愛心，平時關懷弱勢，在得知星兒慢啡天使行動咖啡餐車正式成軍後，第一個邀請他們到公司樓下販售，還將訊息轉知在大樓上班的其他公司，並買了20幾杯咖啡犒賞員工。

24歲的星兒婷婷從新店能仁家商綜合職能科畢業後，因個性內性及行動遲緩，無法進入一般職場，5年前她到蘆洲的星悅小站小作所學習製作手工皂，在協進會推動星兒慢啡天使計畫時，跟著咖啡老師柳棨暐學習沖泡咖啡，她現在已能沖泡奶泡比例很棒的卡布奇諾，「將來還要學拉花！」

除了行動咖啡餐車，「STARFFEE星兒慢啡天使」也推出耳掛式咖啡，共有義式黃金豆、皇家曼特寧和水洗耶加雪菲等3種口味，隨著行動咖啡餐車販售，亦可上網訂購。

新北市政府社會局長張錦麗表示，為照顧身障朋友，市府持續成立小作所和日照中心，透過小作所等職業陶冶、技藝訓練等，讓身障朋友擁有釣竿，並走入社區跟人群接觸，靠自己的實力站起來。