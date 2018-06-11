長腿叔叔的音樂課 偏校最棒畢業禮物

張正傑（右）請老師當演員以講解古典音樂，台下笑聲不斷。（記者羅欣貞攝）

2018-06-11 22:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉新南國小是偏鄉小校，在善心人士協助下，全校65位學生每人都能學習小提琴，今年3月更與知名大提琴家張正傑共同演出音樂會；張正傑對小朋友印象深刻，今天（11日）專程南下到新南送畢業禮物－一堂音樂課，師生好感動。

屏東縣高樹鄉新南國小位在偏遠鄉間，不像都市小孩能學樂器，所幸在善心人士協助下，全校學生有了學小提琴的機會，今年3月31日更邀請知名大提琴家張正傑與小朋友們，在屏東藝術館共同演出「把希望變成弦」音樂會，1200張票3天內就被索取一空。

今天張正傑更從台北專程南下，在畢業典禮前夕，到新南國小送畢業禮物「音樂課」，校方安排全校學生陪著應屆畢業生們一起聆聽，張正傑透過古典音樂欣賞、導聆，以及現場演奏，在輕鬆有趣的氣氛中，帶領師生們進入奇妙美麗的音樂世界。

他強調，大部分的人以為學音樂很重要，其實聽音樂、懂音樂更重要，聽得懂音樂可以陪著大小朋友一生，一旦生命無助、無聊或需要希望時，聽音樂是一個很好的方式，而且音樂也能啟發創意。

校長陳淑蕙感動說，無論是音樂會或音樂課，張正傑老師都是義務付出，真的是新南小朋友的「長腿叔叔」；學生不時在課堂上大笑大叫，直說「好好玩的音樂課啊！」。