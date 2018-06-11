新社高中拔河奪全國冠軍 林佳龍下場體驗並允購置室外拔河機

林佳龍穿上新社高中運動外套、防護衣與拔河鞋，下場體驗拔河。（中市府提供）

2018-06-11 19:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市新社高中奪下全國室內拔河賽冠軍，市長林佳龍今前往學校祝賀，並穿上學校運動外套、防護衣與拔河鞋，下場體驗拔河；而學生希望擁有戶外拔河機，林市長也爽快允諾尋找經費協助，最後同學回贈市長一顆瓠瓜，感謝市長支持青年加農，在學校增設農業相關科系。

市府說，新社高中體育班在拔河比賽上表現亮眼，不僅去年在中正盃與體育署獲得第1名，也在協會盃獲得第3名，日前更在全國各級學校室內拔河錦標賽，奪下高中男子甲組冠軍。

林佳龍今天撥空前往學校向學生祝賀，並與同學們、校長歐靜瑜、家長會長陳重光、教練陳麗惠等人在體育館座談，欣賞他們奪冠的精彩影片，並深入了解同學在升學、訓練上的需求；林市長也同時透過臉書在網路上直播，讓許多網友又驚又喜，肯定林市長很貼近民眾，也讚許拔河隊「汗草很好！」

林市長在知道今年即將畢業的5位同學，都已經有未來的升學與就業規劃後，也肯定同學們「很不簡單！」運動競賽與並重，是一個非常寶貴的經驗；接著他也關心身為市長，能為同學們做什麼事情。

同學們說，「學校缺室外拔河機！」歐校長解釋，拔河比賽分為室內與室外，兩種場地所需要的練習設備非常不一樣，現在同學只能「跟椰子樹對拉」就是把拔河繩綁在樹上，然後彼此對拉，因此希望有室外拔河機；林市長馬上允諾協助尋找經費幫忙，獲得同學一致掌聲。

接著，林市長也換上新社高中的運動外套，並且穿上防護衣與拔河鞋，與教育局彭局長一隊，對抗由家長會長陳重光領軍的隊伍，親自感受拔河是一項鬥智又鬥力的運動競賽，賽後他說「拉一下就汗流浹背，可想見同學的辛苦。」在與同學握手時，又讚同學粗厚長繭的雙手是精實努力的成果。

最後，林市長也在校長邀請下，於拔河牆上與其他同學一樣，畫出手型並簽名，並致贈同學西瓜與運動飲料，而新社高中也回贈一顆學生種植的瓠瓜，感謝林市長對青年加農的支持，讓學校增設農業經營科與園藝科，且招生爆滿。