是風倒木還是被「山老鼠」啃死的 環團教您看這裡…

環團提供不正常的風倒木折斷處有明顯鋸口。（記者黃美珠翻攝）

2018-06-11 22:54

〔記者黃美珠／竹縣報導〕山老鼠犯案手法千奇百怪，新竹縣某環團就透露，別以為颱風來襲路樹倒塌很正常，其實很多是山老鼠搭颱風便車，搶先替相中的樹木「加工」，使它們乍看好像因不敵颱風過境而「死於非命」，其實卻是他們趁颱風來前幾天先在樹身鋸個破口，導致它們被風颳倒。仔細檢查這些假「風倒木」折斷處多有明顯鋸口就是鐵證。

環團人士今天提出他們在2013年、在新竹縣境內同1天拍到的真正風倒木和山老鼠所加工佯裝的假風倒木外觀為例。

前者是連根被拔起，就算是遭到外力如電桿倒塌等牽拖而被折斷，其折斷處的傷口應是撕裂傷，不會是有整齊的鋸口。

環團人士透露，警方近年積極查緝山老鼠，目標都放在盜砍珍貴的樹材上頭。這類的山老鼠算是這類鼠輩最高端的犯罪者，對國土維安衝擊不言可喻。

「中階」山老鼠則是專門盜挖他人大樹、或珍貴樹種，再趁機變賣給他人牟利，這類犯罪者最後就算東窗事發，面臨到要被移送法辦，也都有可能透過關係跟被害人和解而了事，檢警調應該想出對策，如何突破這類鼠輩的防火牆才是。

至於最下等、也最擾人的鼠輩，莫過於連雜木都不放過而四處任意亂砍的人。他們有的甚至會跟地方代表、村里鄰長等勾結，先由山老鼠在颱風來襲前1、2天進入山區，以電鋸先迅速在他們相中的樹身上砍1刀，使其在颱風來襲時因而不支倒地。

最後再由前述代表、村里鄰長等提報災害復建，以整理家園、搶通倒塌路樹等名義，光明正大前去現場把這些樹木搬回、轉賣牟利。

環團表示，這類的假風倒木跟真的被颱風颳倒的樹木傷口完全不一樣，假風倒木樹身上看得到有明顯的鋸口。檢警調只要願意多費一點心思，這種橫行在鄉里的山老鼠很容易就露餡。