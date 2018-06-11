包粽傳愛心 華山基金會為獨居老弱長者募粽

2018-06-11 20:07

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市議員參選人張晉婷今天下午帶著210份端午粽子，送到華山基金會泰山站，響應華山基金會「2018常年服務暨愛老人端午動起來」活動，華山基金會五股天使站站長張乃文表示，非常感謝一向樂於行善的五股林阿仁慈善基金會執行長張晉婷給予即時的支援，一口氣答應補足缺的數量。讓夥伴鬆了一口氣，感激在心裏。

張晉婷表示，很高興自己能夠付出一點點心意，希望藉由端午佳節的粽子傳達包住滿滿的關懷與愛給獨居老弱長者，也希望拋磚引玉，讓大家一起注意這個用心照顧老人家的華山基金會。