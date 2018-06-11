中華路夜市推觀光美食宴 一次品味人氣美食

中華路夜市有許多知名小吃。（經發局提供）

2018-06-11 22:30

〔記者張菁雅／台中報導〕為推廣台中特色夜市，台中市政府經濟發展局規劃中華路夜市、昌平夜市及大甲蔣公路夜市，將其最具代表性的人氣美食，以傳統辦桌方式完整呈現，首場辦桌由中華路夜市打頭陣，6月24日晚間開席，推出廣東粥、蚵仔煎、木瓜牛奶等總價值超過5000元的中華路夜市知名小吃，以一桌3500元優惠價格回饋民眾，即日起開放訂桌。

經發局表示，中華路觀光夜市是台中著名夜市之一，50年代時，市府為解決繼光街周邊環境問題，將攤販遷移集中至中華路一帶設攤，就此形成中華路觀光夜市。

中華路觀光美食饗宴將於6月24日晚間6時30分在中區中華親水公園開席，有別於逛夜市邊走邊吃的印象，美食宴以辦桌方式，讓客人舒適就坐，細細品味每道夜市人氣小吃。

美食宴內容包括五福臨門慶花博（知高鹽水雞）、碧波游龍花意長（太郎日本料理屋）、十全美德如意盅（府城藥燉排骨）、佳餚白鳳獻吉祥（來來鵝肉海產）、貴妃醉倒白玉池（陳家木瓜牛奶）、蝦兵蟹將守天門（蟹老闆蟳仔腳）、鮮蚵綠葉左滑蛋（四十年老店蚵仔煎）、好運連連好粥到（佬廣廣東粥）、白裡透紅蘇東坡（阿全刈包）、龍蟠江山手大業（東東牛排）、百年好合花又圓（二代自助冰）、城門遇見雞蛋糕（城門雞蛋糕）、瑞果呈祥慶圓滿（西瓜水果盤）等13道菜色。

經發局表示，中華路觀光美食饗宴一桌總價值超過5000元，為推廣台中夜市小吃，以一桌3500元優惠價格回饋民眾，桌數有限額滿為止；接著昌平觀光夜市美食宴將於7月16日舉行、大甲蔣公路觀光夜市美食宴則於8月19舉行。