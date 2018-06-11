苗縣YouBike公共自行車 苗栗市6月26日率先啟用

苗栗火車站前租賃站點將於6月26日率先啟用。（記者鄭名翔翻攝）

2018-06-11 20:20

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府於3月底開始建置公共自行車租賃系統（YouBike），規劃於苗栗市、頭份市、竹南鎮建置30處租賃站點，提供1200輛公共自行車，藉此串聯重要交通，完成民眾通勤接駁的最後一哩路。第一階段苗栗市內6個站點將於6月26日率先啟用。

苗縣府工務處交通規劃科表示，苗栗市已建置完成的租賃站點為苗栗火車站前、後站、縣立圖書館、苗栗市公所、苗栗高中及苗栗農工等6站；頭份市及竹南鎮也有7個站點完工尚待驗收，最快7月初啟用；第二階段規劃於9月底完成所有建置。

頭份市、竹南鎮7租賃站點為頭份市公所、頭份運動公園、苗北藝文中心、竹南火車站、竹南鎮公所、竹南博愛公園、中興商工，目前正進行驗收及測試階段，預計於7月初列入第二波啟用。

但頭份市有5個租賃站點於會勘時，因受限行車動線安全、路寬不足等問題，引發地方疑慮，因此尚在重新評估階段，擬於鄰近範圍另行選址。

YouBike租借採累進費率，4小時內每30分鐘10元，4至8小時每30分鐘20元，8小時以上每30分鐘40元。

站點啟用後，民眾可使用已註冊完成的一卡通或悠遊卡等電子票證進行租借，尚未註冊者則可先至YouBike官網或下載APP註冊，YouBike公司也從明日起至22日，於苗縣府、苗栗火車站、竹南火車站、竹南鎮公所、苗栗客運頭份站、頭份市公所等地提供會員註冊服務。