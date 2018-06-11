首波梅雨鋒面來襲 竹市啟動防災整備

2018-06-11 17:56

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕中央氣象局今天發布大雨特報，全台天氣不穩定，消防局表示，今日低壓已逐漸通過台灣，預計週三西南季風抵達台灣，雖北部影響相對較小，但週五下半天起全市有較高機會出現強降雨。

為防範強降雨來襲，市長林智堅指示各單位全面進行人行、車行地下道、滯洪應變設備與排水側溝清淤工作等自主檢查，並由消防局長李世恭前往進行太原、全中興地下道，東門城圓環地下道及歷史致災點進行抽檢，確保相關應變機制與設備運作正常，保障市民生命財產安全。

林智堅表示，竹市有11處地下道及4處排水不易區域易淹水，皆已建置監視錄影設備，太原路、全中興、光復路、西大路和元培街5處地下道也設有柵欄自動警示設備，積水超過10公分就會發出警示閃光，若積水超過15公分，柵欄則會自動放下，透過防災智慧監控網絡和柵欄式自動警示系統，提升車行地下道防災效能和行車安全。

凡新竹市10分鐘雨量達5mm或時雨量達20mm以上時，透過消防局24小時監控致災性氣候，將立即派員前往預佈移動式抽水機，及早防範淹水情事。

林智堅說，下水道清淤是防洪基本功，也是不淹水的關键，今年度起由環保局清潔隊主動巡查清溝，1月至5月底已清理11萬8千公尺長水溝並清出304公噸淤泥。未來將由清潔隊同仁搭配鄰里長或里幹事，定期巡查各里側溝，對淤積點列管造冊，依淤積程度排定清疏規劃，達到防汛減災功效。

林智堅呼籲市民，面對即將到來的梅雨鋒面，市府各防救災部門已全面檢點各項防救災資源，並完成應變動員規劃，也請民眾務必作好各項防災整備工作，將災害可能帶來的損害降到最低。