我們就是花蓮的靠山！文總影像徵集32件作品獲獎

因206花蓮強震，由中華文化總會舉辦的「花蓮有靠山」影像徵集活動，今在花蓮舉行頒獎典禮，自3月6日至4月底間，共徵得617攝影、124件影音多媒體作品，其中32件獲獎，展現震後花蓮美麗的風光與人文景致。（記者王峻祺攝）

2018-06-11 18:02

［記者王峻祺／花蓮報導］因206花蓮強震，由中華文化總會舉辦的「花蓮有靠山」影像徵集活動今在花蓮頒獎，自3月6日至4月底間，共徵得617攝影、124件影音多媒體作品，其中32件獲獎，展現震後花蓮美麗的風光與人文景致。副總統陳建仁表示，感謝全國人民傾心協助一起讓花蓮恢復原有美麗，透過影像拍攝，讓好山好水的花蓮能夠被記錄下來。

「花蓮有靠山」比賽題材範圍，主要以在地建築物、人文風情、生活風光、自然生態及文化遺址為背景，攝影及影音多媒體2組作品，2個月內共徵集逾700件，總計評選出首獎、優選及佳作等32件作品。

中華文化總會今在花蓮文化創意產業園區舉辦頒獎典禮，文總副會長陳建仁、江春男及秘書長林錦昌等人都出席為32名獲獎人頒獎，並邀請到攝影、影音多媒體首獎得獎人王昭貴與王亭婷分享創作歷程。

陳建仁說，王亭婷的作品「文化的樣子」，透過活潑的影像音樂，紀錄下許多族群在花蓮的共同生活，表現出多元跟獨特的文化貌樣；王昭貴的「豐收」，則捕捉瑞穗富興社區辛勤的農民及豐收的鳳梨，用照片刻畫出人跟自然的共生和諧。

他強調，感謝創作者的用心，把花蓮的美、好及多元文化一一呈現，透過「花蓮有靠山」徵集活動，讓更多民眾關注花蓮現況，作品除將在文創展覽外，也會透過網路平台推廣，展現花蓮的美麗風光與人文景致，如同太魯閣布洛灣孩子說的「我們就是山，就是花蓮的靠山」！

獲獎人王亭婷說，地震重創花蓮，但這塊土地生長出來的能量跟修復能力，遠超乎我們的想像，深入部落拍攝體驗到部落哲學，族人順著大自然的呼吸頻率，努力實踐在地生活，無論大自然給予多大考驗，依舊如此勇敢地生活，令人相當感動。