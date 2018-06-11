醫病》雙腿水腫50年難消 竟是患髂靜脈壓迫

74歲的劉阿嬤（左）平時身體無恙，但50多年來雙腿腫脹一直困擾她，右為劉奶奶的女兒沈小姐。（記者吳欣恬攝）

2018-06-11 17:37

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〔記者吳欣恬／台北報導〕74歲的劉阿嬤平時身體無恙，但50多年來雙腿腫脹一直困擾她，就醫檢查發現心臟、肝臟或腎臟皆無異狀，也沒有靜脈血栓等情形，服用利尿劑或抗凝血劑也沒效，甚至出現小腿脹痛及色素沉澱。後來經醫師診斷發現是「髂靜脈壓迫」症候群，經導管置入支架後，雙腿消腫，體重也自75公斤降為57公斤。

劉阿嬤後來至國泰醫院就醫，經心血管中心醫師張嘉修安排靜脈攝影和血管內超音波等檢查，發現竟是「髂靜脈壓迫」症候群。張嘉修指出，因為劉阿嬤較年長，體重偏重，髂動脈硬化，加上骨盆前傾，骨盆腔空間變小，髂靜脈受到前方髂動脈和後方骨盆壓迫，血液回流至心臟產生障礙，造成腿部腫脹。經接受氣球擴張和導管置入自膨式靜脈支架治療後，雙腿已消腫，恢復正常。

張嘉修表示，髂靜脈壓迫的原因有年齡、後天因素及先天性疾病造成，常好發於50歲以上年長女性、活動力旺盛的年輕男性、孕婦及膀胱疾病、腫瘤、先天異位腎臟等患者。髂靜脈壓迫的發生率約20%，輕度的靜脈受壓不會出現症狀；但若長期受到嚴重壓迫，會造成靜脈血液回流障礙和下肢靜脈壓力升高，有2%至5%的患者會出現症狀，輕則下肢水腫脹痛、色素沉著，重則皮膚潰瘍或併發靜脈血栓，甚至有時會造成男性精索靜脈曲張和不育。

「髂靜脈壓迫」症候群的治療，症狀較輕微的病人可抬高患肢，避免長時間久坐或久站，或穿減壓彈性襪。對於症狀嚴重的病人，過去多採取手術治療成效大都不盡理想。近年來透過導管技術，可在病灶處行氣球擴張和置放自膨式靜脈支架，不僅傷口小、復原快，亦有顯著成效。

張嘉修提醒，「髂靜脈壓迫」症候群常合併血栓形成，若無血栓則診斷不易，呼籲民眾若長時間雙腿不對稱腫脹，除了需要適時運動及補充水分預防血栓形成，更應及早就醫檢查，以免釀成大禍。

  • 劉奶奶血管內超音波檢查（紅圈處為血管狹窄處）。（圖由國泰醫院提供）

    劉奶奶血管內超音波檢查（紅圈處為血管狹窄處）。（圖由國泰醫院提供）

  • 國泰醫院心血管中心醫師張嘉修模擬示範為劉阿嬤進行氣球擴張和導管置入自膨式靜脈支架治療。（圖由國泰醫院提供）

    國泰醫院心血管中心醫師張嘉修模擬示範為劉阿嬤進行氣球擴張和導管置入自膨式靜脈支架治療。（圖由國泰醫院提供）

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