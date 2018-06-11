預防梅雨讓溪水濁度驟升 南水局：備援水源隨時登場

2018-06-11 17:18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕下雨了，台南水庫、高屏溪今天都有進帳，但仍不足以解決旱象，好消息是週三起梅雨報到，可望帶來豐沛雨量，不過南區水資源局（南水局）指出，鑑於去年「0602」豪雨經驗，雨下太大造成濁度過高會影響取水，備援水源已經待命登場，也呼籲民眾儲水。

南部地區昨天夜間下起大雨，今天上午至中午也有不小雨勢，台南曾文、烏山頭水庫集水區雨量達35釐米，曾文水庫進帳200萬噸，南化水庫則有34釐米，也有100萬噸進水量，甲仙堰昨天支援南化水庫36萬噸，今天因旗山溪水位上漲，可供應50萬噸。不過南水局副局長簡振源表示，這些進水量仍不足以解決台南旱象。

高屏溪在這波雨勢前的流量為21cms（立方公尺/秒），下雨後上升至45cms，簡振源表示，高雄地區仍處於水情稍緊的綠燈，但水情不會再惡化。

根據氣象局預報，致災性豪雨可能週三襲台，將為全台帶來大雨至豪雨等級的雨量，不過南水局反倒積極準備地下水、伏流水等備援水源，一旦高屏溪水質濁度超過3千度，就會派上用場。

簡振源指出，隨著氣候變遷劇烈，有時候梅雨量會等同颱風帶來的水量，去年「0602」豪雨就是梅雨，造成濁度過高，尤其目前還是枯水期，初期泥沙量會比較多，必須緊盯濁度變化。