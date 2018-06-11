關西出現「剝皮樹」 受害地主懷疑山老鼠入侵

2018-06-11 17:45

［記者黃美珠／關西報導］好「搞工」的山老鼠？新竹縣關西鎮劉名登祭祀公業位於拱子溝的13公頃土地，近日被管理人劉德光、總幹事劉德樑發現，在出入路徑旁有批、客語稱為「抹盪」樹的白匏子樹，不論大小都被人攔腰用刀往根部剝皮，企圖不明，但企圖致樹於死的結果很明確。劉德樑懷疑是山老鼠所為，但研判醉翁之意在該地其他價值不菲的樹種，剝皮雜木只是探路、聲東擊西的煙霧彈。

德光說，他半個月前才在事發處除草、整理環境，當時一切正常。沒想到上週五卻赫然發現了前述狀況，每1棵都在離地1公尺高、相當成人腰部以下的樹幹被剝了皮，有幾棵樹皮仍殘留在場的像是開花一樣，但景象一點也不美麗。

劉德樑說，讓人納悶的是，「抹盪」樹是經濟價值很低的雜木，卻成為「加害人」鍾情的對象，不僅在目視可即範圍就發現被連剝了近30棵，最大的「受難樹」胸徑足足有1個女人的腰桿粗，還沒遭毒手的，有的被噴漆。13公頃內還有沒有受害的樹木、樹種，還待清查才能知道。

從樹幹受害狀況看，下手者是用刀的熟手，利用柴刀之類的，先攔腰對樹幹「一抹」再往下剝皮，劉德樑驚呼只是這樣「很搞工耶」、「直接砍掉不就好了？」

他問，是不是最近有醫學新發現，認為前述樹種可以做藥材？才吸引人去做前述缺德事？真的如此，他願意用祭祀公業總幹事的名稱，送對方幾棵這種雜木。

但是劉德樑更相信這是山老鼠所為，意在現場其他珍貴老樹如：上百年的老油茶樹，或高達30公尺的筆直馬尾松等。可能藉此測試事發土地平時有沒有人管理，也不無可能想透過剝樹皮弄死雜木後，再抓住地主需要整地，爭取承包後「暗渡陳倉」偷砍其他樹。

新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛說，從受害樹的葉子判斷，該樹是先驅樹種之1的「白匏子」，過去主要用來做柴薪。

台灣原生植物保育協會常務監事陳世揚說，植物只要是被環狀剝皮，只有1個命運，就是死。這樣的做法，下個步驟應該就是要把死了的樹砍掉，這是很粗糙跟惡劣的做法。

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