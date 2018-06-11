土地重測拆溝還地 斗六1社區無處排水

地籍重測導致社區拆溝還地，斗六明德里一社區無處排水，自埋排水管又受阻。（記者詹士弘攝）

2018-06-11 17:14

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市明德里社區活動中心對面一處屋齡逾40年社區，近日因地籍重測後，土地位移約1.5公尺，17住戶被隔壁地主要求還地，其中包括社區對外排水溝；由於排水溝被挖除，居民埋排水管又被地主阻止，抗爭即將引爆；縣府建管科長沈哲儀表示，將居中協商，先解決目前的排水問題，再請建商進行通盤檢討。

斗六市鎮北路667巷附近有一存在逾40年的社區，因縣府進行地籍重測，改採衛星定位，造成整個地基位移約1.5公尺，隔壁地主提起訴訟，要求社區還地，社區原存在近40年的對外排水溝，也被拆除後，社區發現屋內廢水無處可排，決自行埋設地下水管，又遭地主及新地主建商阻擾，今天早上下大雨後，發現有積水不退問題，如排水如不解決，恐後患無窮，向縣議員王又民陳情協助解決。

王又民表示，社區居民已在此生活超過40年，這條既成水溝存在時間也一樣久，整個問題起源於政府土地重測，造成建築基地整體位移，居民並無過失，且已配合隔壁地主拆溝還地，但地主怎可不顧居民基本生活權利，不協助解決排水問題？政府也應負起相對責任。

明德里長賴國進也表示，社區居民相當善良，完全配合政府及地主要求，退還土地，只要求解決最基本的民生排水問題，希望政府能協助解決，地主與建商能做個好鄰居。

廖姓居民表示，土地重測之前，鄰壁地主用圍牆與社區隔離，水溝都在社區裡面，並未占用隔壁土地，因土地重測後整個基地「走位」，才被迫還地，而水溝也是地主強行拆除。其實社區要的不多，只要水能排出去即可，如果政府無法解決，只能買雞蛋到縣府抗爭。

沈哲儀表示，因排水溝被挖除導致社區積水，公部門有責任處理，他會與新地主建商協調，希望讓社區先把臨時排水管施設好，解決排水問題；等建商進行建案規劃時，希望將社區排水也納入共同排水整體規劃，徹底解決問題。