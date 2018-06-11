解決農產滯銷 林聰賢：多元加工外銷、突破惡性循環

2018-06-11 17:03

〔記者歐素美／台中報導〕農委會主委林聰賢今天出席台中荔枝外銷日本啟運記者會時，針對最近香蕉等農產滯銷及假新聞充斥的問題回應指出，未來將在北中南東設置冷鍊設施，透過多元加工等完善的制度及結構系統，突破現有農產價格崩跌的惡性循環；他認為，台灣應針對自媒體等有所規範，以免假新聞影響政府公信力及民眾權益。

林聰賢說，農產外銷面臨長途運輸、不同氣溫及檢疫處理等難題，例如荔枝外銷除需46度蒸熟處理及低於2度的冷熱複合處理，檢疫相當嚴苛，台中荔枝透過上銀科技及中興大學合作突破關鍵技術，才能完成外銷。

另香蕉最近要運到中東，也有人質疑怎麼可能？關鍵就是冷藏的技術。農委會未來將在北中南東完成冷鍊設施，透過制度及結構系統的完善，不出3至5年應可突破目前每年惡性循環的情況；鳳梨在前幾年前也曾碰到產銷失衡的問題，透過加工技術的突破及多元加工，目前已可製成鳳梨酥及果汁等產品。

林聰賢說，因下品香蕉的價格非常低，目前正引進日本外商公司來台設廠，以製作抗性澱粉；另香蕉加工會碰到褐化的問題，也請大學及食品加工研究所來幫忙，以克服相關技術。最近農糧署也輔導烘焙業者將香蕉當成餡料，最近即有新產品會公布，歡迎大家拭目以待，多多選用，如果我們都像東京BANANA一樣，把好的香蕉做成糕餅內餡，其多元加工及產值也會增加，「多元去化」才能夠解決我們現在的問題。

他表示，產銷如何平衡，大家都知道應該怎麼做，問題是台灣非常的自由，現在最重要是希望農民不要一窩蜂搶種；至於農業假新聞充斥，除了媒體發揮自律功能外，現在因自媒體太多了，自媒體規範也進入新的時代，歐美已慢慢建立良善的制度，我們也應該慢慢進入這樣一個制度的發展。