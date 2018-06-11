星宇航空首招募飛行員培訓 英文門檻多益750分

2018-06-11 17:08

〔記者陳宜加／台北報導〕前長榮航空董事長張國煒成立星宇航空，目標於2020年初正式飛航，今天公布「培訓飛航員招募計畫」，英文檢定門檻為多益750分，並須通過甄試6大關卡，學飛費用全免，首批預計招募20人。星宇表示，目標挖掘本土機師潛力股，成為星宇首批培訓飛航員。

張國煒表示，旅客飛行立基於對飛安的放心，為全面確保飛航安全，除了飛行技巧與知識，也重視飛行員人格特質，包括團隊精神、溝通能力與使命感。星宇航空以最嚴格的標準訓練機師，讓安全不只是要求，更是一種態度，同時為培育台籍飛行員盡一份心力。

星宇表示，凡本國籍具大專以上學歷，並擁有合格之英文檢定證明，即可上星宇航空網站申請加入培訓計畫，2020年與星宇一起啟航。培訓飛航員須通過甄試6大關卡，履歷須提供學、經歷、1名推薦人與英語檢定成績，包含TOEIC 750分含聽力400分、口說與寫作各140分，或TOFEL iBT 80分含聽力21分，或IELTS 5.5。

履歷審核通過後即獲「初階面試」資格，面試合格者再進行「甲類航空人員體檢」、「飛行員潛質測驗」、「團體互動面試」與最終關卡「個人專業面試」。

星宇表示，首批預計送出培訓20人，培訓學員將送往美國進行為期約1年的飛航訓練，取得商用飛行執照（CPL）後，約半年的時間完成機型轉換訓練，國外受訓期間的學雜、食宿、保險費用皆由公司負擔，完訓並通過航路考驗後，即可正式簽約成為星宇的副機師。

星宇規劃於2019年底開始引進窄體機A321neo，預計在2024年達到24架的機隊規模，包含10架窄體機、14架廣體機，並從東南亞及東北亞起逐步將航線拓展至全世界，首批培訓飛航員可望2020年與星宇一起啟航。

國內機師需求持續成長，除了星宇，華航、長榮、華信、台灣虎航等國籍航空，今年也紛紛大舉徵才。華航配合機隊營運需求，今年度將招募100名機師，其中有40名培訓。長榮表示，今年度則預計招募國籍培訓飛航學員、有經驗培訓副機師與外籍副機師約140名。