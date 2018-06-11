醫病》心肌梗塞不僅寒冬好發 夏天高溫熱也會誘發致命

台南市立醫院家醫科醫師黃靜怡指出，心肌梗塞不只冬天好發；夏天高溫熱也會發生。（記者王俊忠攝）

2018-06-11 16:34

〔記者王俊忠／台南報導〕有高血壓、糖尿病史的近7旬李姓女菜販，未規律服藥，今年3、4月間天氣熱時突覺胸悶痛，且痛感延伸到頸部與背部，偶會呼吸困難，急向台南市立醫院家醫科求診，醫師確診是心肌梗塞、轉由心臟科醫師做心導管氣球擴張術及放置支架，才脫離險境。

市立醫院家醫科醫師黃靜怡指出，心肌梗塞不只冬天好發，夏天高溫熱也會發生，心血管病患者要多補充電解質水份、勿在悶熱環境中久待。

黃靜怡說，心肌梗塞是冠狀動脈粥狀硬化斑塊的破裂形成血栓，阻斷供應心臟的血流使心肌缺氧壞死。症狀為前胸有壓迫沉重的胸痛、有時會散佈到肩頸、左側手臂或背部、疼痛持續半小時以上無法藉由休息緩解、呼吸困難、冒冷汗頭暈，嚴重甚至會導致心因性休克、心臟衰竭，有生命危險。要提醒家中年長者或糖尿病患者常只表現出某些相關症狀，如虛弱疲倦、上腹痛、呼吸喘或背痛等，這常被誤認為小感冒、疲累而忽略疾病嚴重性，錯失最佳治療時機。

黃醫師說，心肌梗塞高危險族群為年長者、三高族群（高血脂、高血糖、高血壓）、抽菸及家族有心臟病史者，建議平時從日常生活習慣著手達到預防、保健目標。三高患者務必按時服藥、定期回診；心血管疾病患者，血壓應控制在140/90mmHg以下，併有糖尿病者須控制HbA1c<7.0%，及併有高血脂者須控制總膽固醇在<160mg/dl，低密度膽固醇在<70mg/dl為目標。

黃靜怡提醒，有心血管疾病患者須注意，心肌梗塞不是只有冬天才發生；夏天仍須注意，台灣夏季高溫悶熱，若在戶外曝曬過久，易導致體溫上升、心跳加速，心臟負擔增加，若再加上過多水分流失，可能誘發心絞痛、心肌梗塞。因此切勿在悶熱環境中久待，須適時補充電解質水份，防止脫水增加血栓形成機會。