網傳台中鬼最多 議員要市府澄清傳聞

東海碉堡鬼影傳說四起，市議員張雅旻要求市府主動澄清不實傳聞，維護城市形象。（記者黃鐘山攝）

2018-06-11 16:22

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中被網路鄉民評為「全台靈異傳說最多縣市」，市議員今在議會說，市府應積極公開澄清，並讓民眾瞭解各傳聞景點規劃，以及訂定空屋管理自治條例，將空屋空地納管。市府回應，將研議訂定自治條例，透過法源強化閒置空屋活絡發展。

市議員張雅旻、王立任、陳世凱、李天生都關心媒體報導台中被網路鄉民評選為「全台靈異傳說最多縣市」，張雅旻說，望高寮東海碉堡、烏日聚奎居、大坑卡多里樂園等地，因曾發生命案、或經營不善、產權糾紛或疏於管理等問題，淪為荒煙蔓草，網路上靈異傳說四起，使這些景點更添神秘色彩，甚至影響台中宜居城市的名聲。

張雅旻表示，台中市自詡為「宜居城市」、「生活首都」，對於這些靈異傳說，市府除應積極公開澄清不實傳聞，維護城市形象，也應讓民眾瞭解各傳聞景點的規劃，透過整體計畫營造，並參考其他縣市作法，研訂空屋管理自治條例，將空屋空地納管，避免衍伸社區治安、衛生、環保等問題。

市府都發局長王俊傑說，市府鼓勵閒置空間活化再生，除中區透過空屋媒合計畫強化空間活化，並推動「空閒住宅修繕補助」計畫，兼顧活化閒置住宅及滿足中低所得家庭租屋需求，也媒合機關進駐使用閒置公設，活化成為社會福利設施。

對於議員建議訂定空屋利用自治條例，王俊傑表示，將參考其他縣市作法，研議訂定空屋利用自治條例，透過具法源性的強制手段協助；另外，針對可能具有文資保存身分的空屋，將配合文化局調查研究及相關計畫促進活化利用。