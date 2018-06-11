台灣人欺壓台灣人？！台青澳洲打工傳遭毆打、惡意欠薪

台灣青年赴澳打工疑遭同為台灣來的老闆刁難、惡意欠薪。（圖擷自臉書Perth 當地及週邊交流-【工作版】）

2018-06-11 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕出國打工度假一直是年輕人心願清單之一，但卻傳出在澳洲布里斯本打工的一群台灣年輕人，居然在當地被同是台灣來的老闆欺壓，不但不給工作還惡意欠薪，更誇張的是老闆突然夜間叫底下工頭登門，放話要大家全部立刻搬家，工頭女友還痛毆sharehouse的女房東，「台灣人欺壓台灣人」事件爆發後，引起廣大議論。

老闆喊冤不排除提告

據《東森新聞》報導，遭控的許老闆受訪表示：「就只有一個人一天的薪水沒有拿到」，也澄清說女生們打起來，是她們自己私人問題，跟這次事件無關，此外更喊冤開工3星期，有2名員工根本沒來上班，反控台青亂說，不排除提告。

有網友將事件轉發在「Perth 當地及週邊交流-【工作版】」臉書專頁上，表示布里斯本卡布邱草莓農場「owen團隊」網路上打著「『絕』不欠薪，天天有工」的口號，吸引打工者，事主一行人到了這個團隊工作後，一開始老闆態度良好，也都有工作可以做，沒想到漸漸的，開始拖欠薪水，目前3月至5月份的薪水全都沒有給。

除此之外工作安排越來越少，私訊對方也好幾天才回，甚至直接已讀，有些人因為生活費的壓力，根本搬不走，只好去外面兼差，被知道後，台灣老闆便叫底下工頭周先生及其女友一行人登門，放話要這群台灣青年立刻搬走，但當時已經很晚，外加身上沒錢，根本難以找到安身的地方，且只要談到欠薪問題，對方口氣就很不佳，還被嗆「靠北三小」。

更誇張的是周男的女友一把抓住sharehouse女房東，將她拖出去痛毆，周先生得知有錄影後，青年們便遭到威脅要求馬上停止錄影，這樣的境遇讓他們不敢置信，要大家睜大眼睛不要被這個台灣老闆騙。

事件越演越烈，在PTT及臉書上發燒，除了有律師表示願意協助台灣青年打官司外，駐布里斯本台北經濟文化辦事處也收到相關提報，表示願意協助當事人，以便釐清整起事件的原委。若在澳洲有遇到任何不公待遇，也可至澳洲公平工作申訴專員（fair work ombudsman）尋求協助。

相關影片請見：