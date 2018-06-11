台南迺街趣 魅力小旅行25日起報名

2018-06-11 16:31

［記者王涵平／台南報導］南市商圈擂台賽成績出爐，選出5條遊程，民眾可透過走訪體驗地方文化、特色美食，深入感受台南文化之美，25日起受理報名。

南市經濟發展局副局長蕭富仁表示，透過商圈小旅行擂台賽，鼓勵商圈或社區自主規劃小旅行遊程，遴選出5條遊程行銷推廣，7月起帶領民眾走訪商圈特色店家、觀光工廠及知名景點，每條路線風情不同，全程專業導覽解說，還有體驗、品嘗地方特色美食等。

冠亞季軍及2名優選總計5條，第一名安平商圈以神鬼奇航 VS 獅情化藝之旅，將傳統的文化、工藝、美食結合數位體驗行銷（QRCODE 數位影音導覽及行動支付），及手工DIY活動，讓遊客重新感動正在消失中的安平巷弄文化；第二名北門商圈以北門私房祕境結合井仔腳百年鹽田，利用環保的電動遮陽車慢遊北門。

第三名後壁商圈，後壁是嘉南平原的穀倉，運用碾米及包米DIY體驗，讓遊客寓教於樂，也進一步認識農業。優選兩路線，鹽水商圈以聞名遐邇的月津港在地人文與特色，串聯特色景點與魅力店家，來感受鹽水文化的底蘊與趣味。灣裡商圈則是運用灣裡生態及歷史洪流之旅為主題，結合觀賞灣裡彩繪村、在地美食DIY等活動創造灣裡活動吸引力，報名可至台南市經濟發展局官網。