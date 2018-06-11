曾一口喝下發霉茶！來台52年神父求助救腦麻童

來台逾半世紀義大利籍天主教靈醫會神父呂若瑟，致力於援助重症病童，由於啟智中心面臨巨大財務缺口，神父首度對外公開求助。（資料照）

2018-06-11 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣聖嘉民啟智中心30年來照顧千名身心障礙兒童，創辦人是義大利籍天主教靈醫會神父呂若瑟，他來台52年，去年底甫獲頒台灣身分證，不過啟智中心因募款不佳，面臨約800萬元財務缺口，迫使呂若瑟神父首度對外公開求助，拜託「台灣朋友救救我們的病童」。

據《聯合新聞網》報導，現年78歲的呂若瑟神父，來台逾半世紀，他眼見當時台灣重症病童多遭人鄙棄，31年前他募款改建廢棄的修道院，在宜蘭縣創辦聖嘉民啟智中心，專收急重症智障等病裡，還向縣府要了智障家庭名冊，挨家挨戶拜訪重症病童家長，有社工透露，有次神父拜訪一戶有2個腦麻孩子的家庭，病童父母端茶，因茶葉早就發霉，泡出來的茶漂浮一層白色異物，令其他社工面有難色，但神父毫不猶豫一口飲下。

社工提醒神父那杯茶是發霉的，不過神父笑說，這樣才不會傷孩童父母的心；這個飲盡發霉茶故事就在社工間傳開，而呂神父如此親近之舉也逐漸取得當地居民的信任。

而近年來受景氣影響，呂若瑟神父所開設的啟智中心陷入約800萬元財務缺口，神父首度公開對外求助，「面對目前困境，從不曾喊累與放棄，我們需要你的幫助延續這分愛」，盼「台灣朋友救救我們的病童」。