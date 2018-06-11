獨一無二！蘇澳龍舟賽開幕 老船長鏢釣重現古漁法

2018-06-11 15:43

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳龍舟賽是國內罕見漁港龍舟競賽，今年安排老船長站上鏢台，持18尺長鏢槍鏢釣，作為開幕實境秀，重現以前在海上獵捕旗魚過程，成為國內端午龍舟賽獨一無二的活動橋段。

蘇澳龍舟賽訂於18日在南方澳第三漁港舉行，蘇澳鎮公所營造漁村特色的端午活動，當天開幕式以「老船長鏢釣古漁法實境秀」當主題，重現南方澳瀕臨失傳捕魚技法，老船長江錫鈴、鏢手李明通、資深船長莊文德，今天受邀代言熱身。

3名資深漁民搭乘鏢釣船，在南方澳第三漁港一展身手，他們站上鏢台，高舉18尺長鏢槍，身手仍相當俐落；85歲江錫鈴回憶，俗稱「丁挽」的旗魚，很不好對付，鏢旗魚的漁船必須速度快、方向靈活變換，漁船經常開在7級以上大浪，站在鏢台上鏢手，一方面專注魚蹤，還得忍受船隻的劇烈搖晃。

江錫鈴說，旗魚很會逃竄，漁民開船追捕時，技術、經驗、體力缺一不可，旗魚如果被鏢槍射中，會使力掙扎並急速潛游，此時鏢繩馬上鬆放，直到旗魚精疲力倦，鏢手再奮力把旗魚拉上船。

蘇澳鎮長陳金麟說，1950到1960年代是南方澳鏢釣漁業黃金時期，近幾年來才被延繩釣取代，18日端午節當天，將由漁業界耆老重回漁船鏢台，展現高難度捕魚技藝，重現一甲子前的歷史記憶。