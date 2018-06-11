虎林社區點胭脂！ 廢棄公佈欄化為陶板彩繪牆

新竹市虎林社區居民和虎林國小學童一起合力改造學校通學步道一處荒廢的公佈欄，將其美化為陶板彩繪牆，成功為社區點胭脂。（記者洪美秀攝）

2018-06-11 15:16

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府輔導各社區展現社區特色，並以「社區點胭脂」鼓勵社區美化環境凝聚社區力，其中虎林社區今年在虎林國小將一塊已荒廢棄置的公佈欄，透過學校115名學生和30多名居民共同參與下，製成232片的陶板彩繪牆，不僅翻轉髒亂點，更凝聚社區向心力，成為學童上學必經的快樂步道，更是居民休閒散步的聚點，成功為社區點胭脂。

里長黃郁淳說，虎林里是傳統社區，居民生活純樸，過去有很多稻田，更因位在空軍機場旁，居民每天都會看到幻象戰機，便將這些元素融入陶板創作中，在陶藝大師葉佐燁的指導下，邀請虎林國小115名學生和30多名志工參與陶板的描繪，上色後再由葉佐燁協助上釉及燒製，最後由社區居民一起將陶板一片一片黏貼到公佈欄上。

黃郁淳說，從4月開始居民就一起討論，先是把公佈欄整理出來，再討論陶板畫的內容，接著便著手製作，不僅凝聚居民向心力，也美化了社區環境，更因此處是虎林國小學童每天必經的通學人行步道，成了陪伴學童開心上學的彩繪牆。

虎林國小校長林啟誠說，學生每天都會經過這個公佈欄，但過去此處毫無作用，形同虛設，也成了亂貼廣告的場所，如今在社區與學生共同參與下，將其美化為具社區代表的陶板彩繪牆，學生都很有成就感，直說經過這，會開心指著陶板分享及述說，是美學教育的重要一環。

黃郁淳說，去年社區完成虎林街的社區意象畫後，今年再以陶板彩繪公佈欄美化社區，歡迎大家來虎林社區坐坐，欣賞這片陶板彩繪牆，感受虎林社區居民的人情味。

新竹市虎林社區居民和虎林國小學童一起合力改造學校通學步道一處荒廢的公佈欄，將其美化為陶板彩繪牆，成功為社區點胭脂。（記者洪美秀攝）

新竹市虎林社區居民和虎林國小學童一起合力改造學校通學步道一處荒廢的公佈欄，將其美化為陶板彩繪牆，成功為社區點胭脂。（記者洪美秀攝）

新竹市虎林社區居民和虎林國小學童一起合力改造學校通學步道一處荒廢的公佈欄，將其美化為陶板彩繪牆，成功為社區點胭脂。（記者洪美秀攝）

新竹市虎林社區居民和虎林國小學童一起合力改造學校通學步道一處荒廢的公佈欄，將其美化為陶板彩繪牆，成功為社區點胭脂。（記者洪美秀攝）

新竹市虎林社區居民和虎林國小學童一起合力改造學校通學步道一處荒廢的公佈欄，將其美化為陶板彩繪牆，成功為社區點胭脂。（記者洪美秀攝）

新竹市虎林社區居民和虎林國小學童一起合力改造學校通學步道一處荒廢的公佈欄，將其美化為陶板彩繪牆，成功為社區點胭脂。（記者洪美秀攝）