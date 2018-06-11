斗六市徵文化里「里徽」 第1名獎金6000元

2018-06-11 14:37

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市自6月1日新增文化里，為增進市民對文化里的辨識度及認同感，並鼓勵在地居民及學校學生進行創作，辦理文化里「里徽」徵選活動，獲選作品將設置於里辦公處建築物外牆等適當位置，希望提高里為民服務形象，第一名可獲6000元獎金。

市公所表示，參選設計圖可用任何軟體製作或手寫繪圖方式呈現，一律將設計圖貼於報名表中，作品可直式或橫式，多人共同創作時，由創作人共同推薦一人以具名方式報名，即日起自7月31日止接受投稿，投稿者需設籍文化里或是斗六、鎮東國小、斗六國中及斗六家商學生。

報名應附文件：報名表、著作權讓與同意書、參賽資格身分資料、設計作品電子檔（電子檔寄送f2156@mail.dl.gov.tw）各1份。郵寄投稿者，備妥文件掛號郵寄至640雲林縣斗六市府文路38號，以郵戳為憑，郵件封面請註明投稿形象標誌徵選活動，資料不完整者不予受理；親自送件者：請於上班時間內（週1至週5、上午8時30分至下午5時30分）洽至斗六市公所民政課葉怡婷。

市公所表示，主辦單位擁有入選作品全部智慧財產權，並授權主辦單位使用，且不行使著作人格權，但主辦單位同意作品作者以複製方式保留作品。獲得徵選第1名，可獲獎金6000元，作品將採用為文化里形象標誌，第2名獎金3000元，第3名獎金1500元。

有疑問者，可洽斗六市公所民政課葉怡婷，電話5332000分機1110。