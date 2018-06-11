落實服務業節電 新北召青年團宣導

2018-06-11 14:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府經濟發展局為了幫助服務業者落實節能規定，召募50名具電力專業的大專院校青年及電力技師共組宣導團隊，今天起至10月間，至《能源管理法》指定20類指定用戶營業場所，宣導「室內冷氣溫度不低於26度」、「冷氣不外洩」和「禁用白熾燈泡」等3項節能規定。

經發局表示，2014年起，每年夏季都會訪視輔導，今年更擴大宣導範圍，增加至飲料業、通訊及配備零售業、娛樂業3類業別，今年目標為至少1萬家次宣導。

經發局長張峯源表示，新北市轄內有高達3萬多家營業場所屬於《能源管理法》「指定能源用戶應遵行之節約能源規定」鎖定的20類管制對象。

張峯源表示，為擴大宣導，今年首度公開徵選電力技術相關科系的大專院校學生，最後選出50名大專院校學生，將前往1萬家屬於20類規定的營業場所，依規範量測室內溫度是否低於26度、檢核是否冷氣外洩及使用白熾燈，宣導商家落實節能規定。

經發局表示，經青年團宣導後發現有不符規定者，後續會派員前往依「指定能源用戶應遵行之節約能源規定」辦理稽查作業，經查核仍不符規定且逾勸導期遲未改善者，將依法開罰2萬至10萬元不等。

經發局綠色產業科科長廖士煒說，今年度提供2億元經費，補助轄內服務業者汰換老舊空調及照明設備，其中空調以汰換符合能源效率分級標示第1或2級的無風管空氣調節機為主，每KW補助達2500元；照明以汰換T8／T9為發光效率達100 lm／W以上的節能燈具為主，每具補助50%汰換費用且最高上限750元，詳情可至新北市服務業節能補助計畫網站查詢。