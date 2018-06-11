不想被爸爸送往中國念書 高中女報案求助警方

父女衝突，員警充當和事佬，化解歧見。（記者丁偉杰翻攝）

2018-06-11 14:03

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「警察先生幫幫我，我不想被爸爸送往中國念書！」嘉義市一名私立高中應屆畢業女生申請推薦錄取長庚大學護理系，但爸爸認為她不適合當護理師，希望送她到中國鄭州大學讀教育學系，2人為此意見不合，上月31日晚間女學生跑到嬸嬸家訴苦，父親趕來關心，2人大吵一架，最後女學生打電話向警方報警求助，員警充當和事佬，化解雙方衝突。

父親希望女兒到鄭州大學讀教育學系

這名爸爸說，他只有這個獨生女，他未在中國經商或工作，聽聞周遭朋友在中國發展不錯，希望女兒到中國鄭州大學讀教育學系，他了解女兒個性不夠細心，擔心未來當護理師可能不太適合，豈料女兒一直反對他的安排，認為女兒叛逆，不懂當父親的苦心。

女學生想留在台灣讀書

女學生則表示，她要好的同學都在台灣升學，她想留在台灣讀書，人生地不熟，為何非要她去中國，又讀她不喜歡的科系；而且她對護理系有興趣，申請學校也順利錄取長庚大學護理系，希望父親支持她的選擇。

父女倆意見僵持不下，女學生因緊張情緒呈現換氣過度症狀，讓一旁的嬸嬸趕緊安撫舒緩姪女情緒，興安派出所長田智興及員警黃俊霖到場後見狀，不斷地試勸導這位爸爸，表示子女已有生涯規劃，身為父母也需適當地讓孩子依其興趣發展，若執意強硬要求，恐怕不見得會讓女兒得到適性發展。

最後爸爸同意讓女兒先在台灣唸書

員警充當和事佬苦口婆心勸說，嬸嬸也在一旁幫忙化解雙方歧見，最後爸爸同意讓女兒先在台灣唸書，但成績要維持中上，若認為護理系不適合的話，還是要聽從爸爸安排再作打算。