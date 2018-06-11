身兼二職仍拚國中學業 越配開心獲頒畢業證書

2018-06-11 13:56

〔記者佟振國／南投報導〕遲來的畢業證書！南投縣埔里國中今舉行畢業典禮，補校今年只剩7位畢業生，其中39歲的越南籍新住民高珮華，3年來身兼2職並照顧家庭，晚上再讀補校，成為師生眼中的「神力女超人」，高珮華表示，當時考量孩子年幼，無法升學，等到2個小孩都已就讀國小，才重拾書本，最開心的是現在孩子的功課都由她指導，不再是雞同鴨講，也增進親子的互動。

埔里國中補校已邁入第43屆，但隨著國內教育普及，補校人數也急速下滑，每年報名就讀的人數都在個位數，今年的畢業生也只有7人，近幾年來都是新住民佔多數，但今年反常只有越南籍的高珮華1人。

高珮華嫁來台灣10餘年，與務農的丈夫育有2子，上進的她為想趕快識得國字，早早就完成了國小補校學歷，本想繼續升學，但考量孩子年幼，先以家庭為重，直到小孩均就讀國小，在家人支持下才重返校園。

雖然重新當起學生，但高珮華仍賣力工作支持家計，清晨6時就下田採收蕃茄，假日也到餐廳打工，身兼2職，晚上再讀補校，成績仍名列前茅，今天特別代表補校畢業生領取畢業證書，校長脈樹‧塔給鹿敦表示，高同學3年來鮮少請假，幾乎是風雨無阻到校上課，非常勤奮好學。

高珮華表示，能在台灣完成國小、國中學歷，最開心的莫過於現在2個孩子的功課都由她指導，自豪數學、英文沒問題，尤其以前最令她困擾的國語，現在都能夠應付，親子之間有了更多互動，是刻苦求學中最大的收穫，也考慮繼續就讀高中，充實自我。