安良港大排覆滿布袋蓮？ 中市府：汛期前會清理河道

2018-06-11 13:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市梧棲區安良港大排的河道經常覆滿布袋蓮，市議員王立任今在議會指出，民眾擔憂汛期釀水患，要求透過整治改善並營造綠美化河岸景觀。市府回應，安良港大排2年前己完成護岸工程，每年汛期前都會清理河道雜物。

王立任說，梧棲區緊鄰海岸，境內有梧棲大排與安良港大排2條重要排水設施，擔負大肚山西麓的排水重任也解決水患問題，水利局去年在梧棲大排興建水質淨化設施，成效頗受好評，但距離不遠的安良港大排，河道卻常覆滿布袋蓮，民眾擔憂汛期釀水患。

王立任表示，兩條大排近在咫尺，時常被民眾拿來比較，對比梧棲大排整治後規劃步道供民眾遊憩，整體景觀乾淨整齊，安良港大排整治卻遲未動工，無論是整治的工程或周遭的景觀猶如兩個世界，有被遺忘的感覺，盼透過整治改善並營造綠美化河岸景觀。

水利局長周廷彰說，市府每年在汛期前清理河道雜物，布袋蓮在台灣各地所造成的排水問題普遍嚴重，尤其中南部更甚；安良港大排在農田水利會的水閘門關閉後，水流速度較慢，布袋蓮滋長情形快速，透過市府開口契約，已於4月以人工方式完成清除。

他又說，對於河岸景觀綠美化部分，已預計本週會勘，評估河段腹地在防洪安全無疑慮的情形下進行；若會勘有適合場域，相關預算並可獲挹注，預計明年即可推行，市府也將加速推動。

周廷彰強調，市府重視「水的安全」，安良港大排護岸工程已於2016年施作完成，降低大排臨港路以西沿線週遭地區淹水頻率，避免海水倒灌，有效保障大排南側、臨港路西側，範圍約1萬平方公尺內土地、鄰近道路、數十間工廠及當地居民安全。