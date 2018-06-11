宜縣興中國中停辦爭議 監委下鄉受理陳情

2018-06-11 13:43

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣興中國中傳出明年7月停辦，引起反彈聲浪，監委王美玉今天下鄉接受陳情，搶救興中國中自救會召集人林奠鴻質疑縣府違反法定程序，決策太草率；教育處長陳正華承諾興中今年照常招生，校長遴選如期辦理。

搶救興中國中自救會、學校家長會、宜蘭縣教師職業工會一行人，到五結鄉公所向王美玉陳情，家長會長曾柏瀧說，興中國中學區今年原有50名新生，受到廢校事件衝繫，現在剩下31人，興中校長最近參加現職校長遴選，下學年確定轉任他校，綜合種種跡象，不免讓人聯想是否已經啟動廢校程序？

身為興中首屆校友的林奠鴻也為母校叫屈，他指根據教育部規定，學校停辦應由校方發動，教育處組成評估小組處理，興中的例子，卻由宜蘭縣政府喊出停辦，造成家長恐慌，新生人數因此銳減，自救會要求興中校長出缺，要儘速遴選，校務、新生入學按照既定程序走，一切依法行政。

到場列席的陳正華回應，相關計畫尚未啟動，此案仍要通盤評估、召開公聽會、制定配套方案，興中國中現階段正常運作，本月底遴選新校長，之後如期招生，今年底前的校務不會有重大變動，確保學子受教權，教育處責無旁貸。

王美玉說，國民教育不適用商業化思考模式，為照顧孩子受教權，偏鄉學校停辦、併校，必須相當謹慎，她受理陳情後會帶回研究，了解來龍去脈，調查有無違程序正義，若有必要，將函請宜蘭縣政府說明，再視情況啟動調查。