沐風關懷協會召募「天使家庭」 與單親兒共餐

2018-06-11 13:35

〔記者張菁雅／台中報導〕據統計台灣每10個兒童就有1個來自單親家庭，為了讓單親兒童也能健全的家庭陪伴，台中市沐風關懷協會號召有愛人士加入「天使家庭」，讓單親兒童定期到「天使家庭」共餐，一起用愛來幫助弱勢兒。

台中市沐風關懷協會執行長譚崇珍表示，該協會針對單親、隔代教養、新住民、低收入戶及新貧家庭，提供免費課後安親環境，除了課業、才藝的學習外，協會更重視品格和家庭的支持力，由於許多在破碎家庭成長的孩子，對於美滿家庭概念模糊，因此，沐風推出「天使有約」計畫，將成立「天使家庭」，讓單親兒童每2至3個月能到「天使家庭」，跟「天使家庭」的爸媽及孩子們一起用餐、互動、遊戲、禱告，將幸福藍圖打樣在孩子心中，讓他們將來也可以建立自己圓滿的家庭。

10歲的小成因父母吸毒入獄，由阿嬤撫養，阿嬤經常留了餐費就出門，家裡只剩下孤零零的小成，他經常獨自在街上流浪，被台中市社會局引介到沐風的小成，過去常說謊、說髒話，甚至霸凌同學，但在沐風老師和「天使家庭」的愛與陪同下，現在的小成完全變了一個人，不僅開朗，還常常主動幫助同學和老師。提到「天使家庭」，他說，「第一次覺得有人這麼愛我」。

「天使家庭」希望號召健全有愛、小孩正就讀國小的家庭加入，目標是成立20個「天使家庭」。另外，沐風關懷協會也徵求可以陪伴兒童讀書的「陪讀天使」，捐贈點心、便當的「餐食天使」，或固定小額捐款成為「沐風天使」，大家用愛一起餵養孩子的身心靈，成為社會的安定力量。