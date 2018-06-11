林世芳慈善基金會 赴澎贈伊甸接送車

2018-06-11 13:34

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕財團法人台中市私立林世芳社會福利慈善事業基金會，今日跨海捐贈伊甸基金會澎湖「湖西香柏園銀髮日間照顧中心」巡迴接送車，未來可接送行動不便的資深長者，擴大服務層面，尤其是冬季東北季風起更是貼心的服務。

澎湖青壯年人口外移嚴重，人口結構高度老化，西嶼與白沙區域，未有老人日間照顧的中心，為此，伊甸積極爭取設立長輩日間照顧場域，藉由日間照顧課程，讓長輩參加多元性活動；湖西鄉的村落因地理的特殊性，公共大眾交通不僅不便，每年9月到翌年3月為強烈的東北季風的時間，強烈寒風夾帶雨勢往往讓當地人受不了，更何況是年邁體弱的長輩。且各村落之間距離皆達15分鐘以上。

因此，為要增加長者安全性、減輕長者家人的交通時間的負擔，急需一台交通接送車，滿足長者日常交通接送、回診看病及外出的需求。林世芳社會福利慈善事業基金會董事長林梅燕得知後，大力促成公司捐車事宜，之後也順利捐助伊甸一輛全新得利卡7人座車，讓資深長者有更方便的交通工具。

伊甸基金會屏島區區長程錦屏表示，「香柏園銀髮日間照顧中心」是湖西鄉首家銀髮日間照顧服務中心，由舊西溪派出所改建而成，澎湖縣社會處委託伊甸基金會辦理，結合在地海洋特色，內設6大服務體驗區：健康維護區、視聽區、餐食區、SPA泡腳區、益智遊戲區、手作區等，還有防跌的「走入式浴缸」，提供一個好所在讓長輩休憩。