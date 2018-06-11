年紀相加逾千歲！29位銀髮族將挑戰2018國際龍舟錦標賽

2018-06-11 13:24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕史上最年長的龍舟隊伍！陽光基金會今年成立「SUNVIS陽光活力中心」，提供民眾積極抗老的專業服務，提升老年生活品質，首批學員29人加起來共有1948歲，最年長86歲，最「幼齒」也有54歲，預計將在本週末參加2018台北國際龍舟錦標賽，展現不服老的最佳精神。

今年3月底台灣正式邁入「高齡社會」，每7人就有1人是老人，且距離「超高齡社會」僅剩8年時間，高齡化速度世界第一。陽光基金會事業部總經理陳淑蘭引用勞動部數據指出，1153萬名上班族中，就有13萬人因照顧失能家人離職，若不及早預防老化失能，未來每個家庭都可能成為弱勢。

耗時4年深入探索國內外高齡化服務需求、政策、產業狀況，並歷時半年試辦方案後，今年3月成立「SUNVIS陽光活力中心」，首批學員29人組成陽光千歲龍舟艦隊，將在本週末參與2018台北國際龍舟錦標賽，體驗人生首次划龍舟。

負責此次集訓、艦隊舵手的職能治療師洪詩媛表示，陽光有37年協助重大創傷者的生活重建回復身心功能經驗，及具豐富服務經驗的治療師團隊，將此專業結合阻力運動、戶外冒險，運用在預防老化失能上，可有效提升體適能、預防慢性病及跌倒風險，縮短臥床期，讓長照變短照，與一般老人服務最大差異在於，我們主張積極預防老化、提高老年生活品質。

70歲的邱桑是龍舟隊唯一綠葉，他表示，因為有SUNVIS，才有機會嘗試年輕時沒做過的事，有夥伴一起運動冒險，讓他頓時年輕了20歲；此外，學員間凝聚力強，課後還會相約去看表演，他有感而發，「長照不可靠，健康自己罩」把自己照顧好，才不會成為下一代的負擔。