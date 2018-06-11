桃園市立高中職代理教師 鄭文燦：聘期給好給滿調為一年

2018-06-11 13:27

［記者陳昀／桃園報導］國立高中職代理教師聘期為完整一年，桃園各級市立學校代理教師聘期僅10個月，今年改隸後桃市府教育局卻遲未修改規則，引發外界質疑，教育局長高安邦昨天原本說預算排擠緣故，打算7月向教育部爭取經費執行，但今天在桃園市長鄭文燦指示下，宣布今年起將市立高中代理教師聘期給好給滿，調整為一年，每年增加的2417萬元預算由市府支應。

桃園市教師會理事長張瓊方指出，教育部給國立高中職代理教師的聘期為每年8月1日到隔年7月31日，今年到期後，在原本國立高中職任教的代理教師即面臨1個月空窗期，且未來每年聘期、薪水都會短少約2個月，不但原本的沒調整，9校共100多名在原本國立高中職任教的代理教師也受影響。

張瓊方表示，台北市立高中職代理教師聘期已改為1年，新竹縣市也多為國立高中職，鄰近縣市多所學校已陸續展開招聘，待局長向教育部要到經費，代理教師早就外流，尤其桃園特殊教育學校或其他職業類科，經常需具特殊專業的代理教師，要再招聘實屬不易，更影響學生受教權益。

去年曾為代理教師請命延長聘期的桃園市議員黃婉如也不滿表示，市府多次信誓旦旦要讓國立、市立高中職代理教師「齊頭式平等」，不料竟是矮化國立待遇來「達成目標」，局面難堪，預算早該編列，還一直找藉口，質疑市府跳票。

高安邦今天對此說明，桃園市共232位高中代理教師，調整聘期為一年後每年經費約需2417萬元，市府將編列預算完成，在國中小代理教師部分，涉及全國一致的鐘點費調高等問題，將參酌中央及其他五都作法，再提出興革。