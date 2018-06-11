議員提擴大七美港埠用地增加停車場 鄉民發起搶救連署

2018-06-11 13:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年因雙心石滬爆紅的七美島，由於觀光急速發展，縣議員呂啟宗建議拓寬南滬港道路並擴大闢建停車場，引發七美民眾反對聲浪，在社群網站「愛七美 人文／生態／公益」臉書粉絲專區發起連署反對，澎湖縣政府表示還在評估中。

呂啟宗以南港碼頭腹地小、道路狹窄為由，爭取拓寬道路並擴大闢建停車場，建議將原本置放海堤外的消波塊再往外移15公尺，擴大港埠用地，以供遊覽車迴轉，並讓機車停放；但反對民眾認為此舉將會傷害海岸空間及海洋生物，因此發起連署表達杜絕自然海岸水泥化，搶救七美的自然環境生態。

反對的七美居民發起「搶救七美淨土、懇求連署反不當建設」活動，不到一天時間獲得近百人回應支持，發起團體除透過網路串聯，也將在七美當地嚴正呼籲民眾一起關心七美生態環境，另一方面也透過政界人士帶話給縣長陳光復，傳達七美鄉民的訴求，努力阻擋因應觀光發展而擴大水泥化的不當建設，並將真民意表達給縣府做出正確的政策。

針對正反意見聲浪表達，澎湖縣政府工務處長蔡淇賢表示，此案仍在提案中，尚未正式實行，澎湖縣政府會審慎考慮在增加停車空間及海岸線保護之間，能否取得雙贏的局面，同時會與地方溝通取得共識，避免重蹈2016年6月30日七美南滬港封港，漁民與觀光快艇業者間的衝突再起。