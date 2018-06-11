被偷拍台女現身 反擊洋腸：五告盧小小

一名在影片中被拍到的女網友表示，當時她拒絕給尼克電話號碼後，他還是賴著不走，強調影片有經過刻意剪輯，讓片中女生看起來好像都沒有拒絕。（圖擷取自YouTube）

2018-06-11 13:36

〔即時新聞／綜合報導〕洋男尼克（Explorer Nick）來台把台女，甚至還架設了名為「台灣女生很容易」（taiwangirlseasy.com）的網站，引起廣大網友討論，有一名在影片中被拍到的女性在PTT現身回文，表示當時她拒絕給尼克電話號碼後，他還是賴著不走，強調影片有經過刻意剪輯，讓片中女生看起來好像都沒有拒絕。

該名女網友指出，當時她被尼克攔住，尼克對她表示來台灣玩，女網友也禮貌性的回「喔喔很棒」，沒想到下一秒尼克就直接說：「You are my type，you are fucking my type。」女網友回憶：「對方都這麼不客氣了，我當然也不要臉的回說喔謝謝很多人都這樣說，後來當然問能不能留手機號碼，我直接說抱歉我不想但可能我英文發音超爛，他還是直接拿出手機塞給我要我輸入號碼，當下OS除了黑人問號還有：你他媽耳朵有問題？」

然而尼克影片事件傳開後，女網友指出，尼克不但沒品偷拍，「那角度還把我原本就悲劇的臉拍的神醜，超不爽，然後影片還只擷取前面好像聊得很開心的片段」。女網友最後則是直言：「拜託，影片裡搞不好有一半以上跟我一樣最後都拒絕人家的，就算沒有一半我相信也都是有跟我一樣的女森，不要只會看到有給號碼的就自己在那高潮跟著喊台女Easy。」

許多鄉民也紛紛留言表示：「如果他搭訕的是你的姐姐或妹妹，你會怎麼想？」、「起來有夠盧的。」還有鄉民笑說：「正妹給推，角度真的拍很醜XD」女網友則是回應鄉民：「因為他真的五告盧小小，盧小小王就是他了吧。」