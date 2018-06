被偷拍台女現身 反擊洋腸：五告盧小小

一名在影片中被拍到的女網友表示,當時她拒絕給尼克電話號碼後,他還是賴著不走,強調影片有經過刻意剪輯,讓片中女生看起來好像都沒有拒絕。(圖擷取自YouTube)

2018-06-11 13:36

〔即時新聞/綜合報導〕洋男尼克(Explorer Nick)來台把台女,甚至還架設了名為「台灣女生很容易」(taiwangirlseasy.com)的網站,引起廣大網友討論,有一名在影片中被拍到的女性在PTT現身回文,表示當時她拒絕給尼克電話號碼後,他還是賴著不走,強調影片有經過刻意剪輯,讓片中女生看起來好像都沒有拒絕。

該名女網友指出,當時她被尼克攔住,尼克對她表示來台灣玩,女網友也禮貌性的回「喔喔很棒」,沒想到下一秒尼克就直接說:「You are my type,you are fucking my type。」女網友回憶:「對方都這麼不客氣了,我當然也不要臉的回說喔謝謝很多人都這樣說,後來當然問能不能留手機號碼,我直接說抱歉我不想但可能我英文發音超爛,他還是直接拿出手機塞給我要我輸入號碼,當下OS除了黑人問號還有:你他媽耳朵有問題?」

然而尼克影片事件傳開後,女網友指出,尼克不但沒品偷拍,「那角度還把我原本就悲劇的臉拍的神醜,超不爽,然後影片還只擷取前面好像聊得很開心的片段」。女網友最後則是直言:「拜託,影片裡搞不好有一半以上跟我一樣最後都拒絕人家的,就算沒有一半我相信也都是有跟我一樣的女森,不要只會看到有給號碼的就自己在那高潮跟著喊台女Easy。」

許多鄉民也紛紛留言表示:「如果他搭訕的是你的姐姐或妹妹,你會怎麼想?」、「起來有夠盧的。」還有鄉民笑說:「正妹給推,角度真的拍很醜XD」女網友則是回應鄉民:「因為他真的五告盧小小,盧小小王就是他了吧。」