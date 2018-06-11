及時雨！集集攔河堰灌溉危機解除

南投縣集集攔河堰在大雨過後，水位明顯升高，不見水荒時期的沙洲景象。（記者謝介裕攝）

2018-06-11 12:56

〔記者謝介裕／南投報導〕真是一場及時雨！

全台從昨日起陸續降下滂沱大雨，南投縣方面一直持續至今日上午10時左右才轉晴，集集攔河堰也暫獲「解渴」，適時解除供水危機，攔河堰管理中心表示，今起至6月20日一期稻作抽穗最末期，有信心依照原先計畫，每秒至少提供40噸的水量，維持水稻生長。

集集攔河堰的水來自上游日月潭水庫，今年開春以來，雨水嚴重缺乏，使得攔河堰出現供水危機，從3月底便祭出輪灌供水措施，提供南投、彰化、雲林等3縣約10萬公頃面積的民生、灌溉及工業用水，尤其，正值一期稻作最需要水源的抽穗期，萬一供應不足，將嚴重衝擊水稻存活及收成，還好日月潭水庫每天增加1倍即每秒20噸（CMS）的水量，才度過缺水難關。

不過，未下這場雨之前，集水區天然流水量進入日月潭水庫的水量，往往不到10噸（CMS），等於是「入不敷出」，導致發電、灌溉2項作業並進的模式，恐被迫擇一而行，據側面了解，日月潭水庫一系列發電作業，占全台水力發電9成以上，萬一水荒造成水位過低，將使得供電更加吃緊，影響層面遠大於作物灌溉，遂作了最壞打算，必要時只能以發電為主。

集集攔河堰管理中心主任陳振欽說，還好這場雨，讓管理水資源的相關單位，免去揪心的選擇，今日進水量平均每秒從47噸至83噸之間，有效蓄水量提升至140萬噸左右，連帶水荒時期的沙洲景象也消失無蹤，因此每天提供稻作所需每秒40噸以上的水量，保證沒有問題，但強調，旱象仍未解除，呼籲民眾及農友仍須節約用水。