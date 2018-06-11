苗縣推10場次「田野饗宴」享受在地美味！

大湖鄉薑麻園休閒農業區主打薑黃產品，薑黃茶葉蛋口味獨特。（記者張勳騰攝）

2018-06-11 12:49

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣有十大休閒農業區，從本月29日至11月10日將推出10場次的「田野饗宴」，苗栗縣政府今天舉行記者會說明活動內容，將由通霄鎮福興南和休閒農業區辦理的「藍色田園饗宴」打頭陣，由蝶豆花製成的繽紛花果凍等產品，相當吸睛；每場次限45人，每人1680元，苗栗縣長徐耀昌邀請遊客與在地優選饗宴漫舞，體驗在地風土民情。

這項活動是由苗縣府農業處、勞工及青年發展處、苗栗縣休閒農業發展協會及苗栗縣十大休閒農業區共同推動，除推廣食農教育、鼓勵青年返鄉，體現田野生活，盼更多人能認識在地食材，讓遊客能夠在田野中享受五星級的美食佳餚，更行銷苗栗在地特色鮮美農特產品。

10場次活動內容除在地特色風味餐，更依地方特色搭配趣味農事體驗、手做DIY、風土文化導覽、料理競賽、精美伴手禮或市集等活動。

各場次活動時間為7月7日三灣鄉梨鄉休區、8月24日三義鄉舊山線休區、9月15日西湖鄉湖東休區、9月22日南庄鄉南江休區、10月5日公館鄉黃金小鎮休區、10月6日大湖鄉馬那邦休區、10月13日三義鄉雙潭休區、11月3日大湖鄉薑麻園休區、11月10日卓蘭鎮壢西坪休區。報名電洽：04-23396980，或線上報名。