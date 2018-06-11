想在台灣升學... 不滿父堅持送她去中國 女高中生報案

嘉義市一名女高中生因不願畢業後照父親安排到中國念書，因此報警求助。示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

2018-06-11 12:43

〔即時新聞／綜合報導〕最近幾年有不少台灣學生畢業後選擇「西進」中國讀書，但卻有家長不顧子女反對，堅持要把將從高中畢業的女兒送往中國念書，讓這名女兒一氣之下打電話報警，希望警察叔叔能幫幫她！

據《蘋果日報》，嘉義市警局第二分局興安派出所接獲民眾報案，指出有糾紛案件，到場後才發現，原來打電話報案的是一名將從知名女中畢業的女高中生，她表示畢業後想留在台灣讀書，本身對護理工作很有興趣，學測放榜後也順利錄取長庚大學護理系，但父親卻堅持要她到中國的大學就讀教育學系。

女學生父親則說，台灣的大環境不好，擔心女兒護理系畢業後工作壓力大，薪水又不高，才希望女兒到中國鄭州大學就讀教育學系，「相信這是對她最好的選擇」，但女兒卻一直反對，「根本是叛逆、不了解他的用心」。

父女2人意見不同爭執不休，女學生看到父親態度很兇，讓她緊張又生氣導致情緒不穩，還出現過度換氣症狀，只好報警求助。

興安派出所所長田智興瞭解完事件來龍去脈後，不斷勸女學生的父親，表示父母應該尊重子女的生涯規劃，若強迫要求配合安排，子女恐怕不會得到適性發展，也建議家屬間可以開會共同商討，盡量一起到未來想申請的學校參觀，比較後再來決定。