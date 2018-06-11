檢驗粽子配料 「九如商號」淡榨菜漂白劑超標

2018-06-11 12:42

〔記者周彥妤／台北報導〕下週一是端午節，台北市衛生局今天公布端午節食品及其配料抽驗結果，共抽驗100件有2件違規，包括北市仁愛路「老字號小吃店」（九如商號）的淡榨菜，檢出漂白劑二氧化硫超標，北投區「台農醬園」的蘿蔔乾（珍珠脯）也檢出防腐劑苯甲酸超標，違者依食安法開罰3萬至300萬元。

衛生局表示，九如商號的淡榨菜檢出漂白劑二氧化硫，檢出值為每公斤0.07克（標準值0.03克以下），「台農醬園」的蘿蔔乾（珍珠脯）則檢出防腐劑苯甲酸每公斤1.24克（標準值1克以下）。

衛生局表示，上述不符規定產品已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查「淡榨菜」及「蘿蔔乾（珍珠脯）」來源分別為雲林縣及嘉義縣，已移請所轄衛生局依食品安全衛生管理法處辦。據老字號小吃店5月18日向衛生局表示，該店未直接販售「淡榨菜」，係製成湯、麵食供客人添加食用；另台農醬園5月29日向衛生局表示，「蘿蔔乾（珍珠脯）」均販售給零售市場散客。

衛生局提醒，漂白劑二氧化硫若食入過量可能會造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐等症狀，尤其是氣喘病的患者，食用含有超量亞硫酸鹽的食物，可能會產生不同程度之過敏反應，引發哮喘與呼吸困難。防腐劑苯甲酸俗稱安息香酸，如過量食用可能會造成腹部疼痛、噁心、嘔吐之現象。