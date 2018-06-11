《英雄聯盟》東亞資格賽傳台灣隊技壓中韓等國晉級

2018雅加達亞運首納電競項目，英雄聯盟也入選亞運項目。（路透）

2018-06-11 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕2018雅加達亞運首納電競項目，所有參賽國將競爭8席會內賽資格，其中東亞因電競強度水平高，獲得3席名額，《英雄聯盟》東亞資格賽在8日至10日於香港開打，台灣與中國、南韓、日本、香港、澳門等隊競爭3張門票，傳出台灣隊在兩輪的循環賽中，以9勝1負的戰績分組第一晉級亞運會內賽。

《英雄聯盟》東亞資格賽8日至10日於香港開打，台灣亞運代表隊由閃電狼教練戰馬領軍，帶領閃電狼三員Maple、Betty、SwordArT以及G-Rex Gaming上野PK、baybay組隊赴港，與中國、南韓、日本、香港、澳門等隊競爭3張亞運門票，但相關比賽都不會經由電視或網路直播，且每場比賽過後也不會立刻對外公開結果，等到比賽結束後才會由亞洲奧會（OCA）公布。

今（11日）有消息指出，在6隊雙循環的賽制中，首輪台灣勝南韓，但負於中國，而次輪連勝中韓，台灣代表隊以9勝1負的戰績分組第一晉級亞運會內賽，而南韓隊8勝2負、中國隊7勝3負獲得另外兩張亞運門票。

除了主辦國印尼，東亞3席由台韓中取得，而剩下4席將由東南亞、南亞、中亞及西亞各選出一支參賽隊伍。