大腸桿菌群超標 忠孝SOGO「豆花莊」、迷客夏列名單

忠孝SOGO「豆花莊」的粉圓傳統冰，大腸桿菌群超標2.4倍（衛生局提供）

2018-06-11 12:35

〔記者周彥妤／台北報導〕炎炎夏日是飲冰品的消費旺季，台北市衛生局第2波抽驗散裝飲冰品及配料結果今天出爐，共抽驗160件，有9件複查不符衛生標準，包括忠孝SOGO「豆花莊」的粉圓傳統冰，大腸桿菌群超標2.4倍；北投區裕民一路「豆花林」的原味刨冰，大腸桿菌群、生菌數皆違規，前者超標11倍，後者則超標220倍；信義區永吉路迷客夏販售的鮮奶茶大腸桿菌群超標9.3倍。

衛生局指出，共計抽驗160件（包括112件飲冰品、46件配料及2件茶葉），其中9件飲冰品經初、複抽結果仍不符衛生標準，不合格率5.6%。

抽驗違規產品包含位於北投區石牌路的潮汕傳統豆花販售的剉冰、寧夏夜市Honey Juice鮮打果汁販售的木瓜牛奶；童年木瓜牛奶販賣的西瓜牛奶、士林區大南路的簡木瓜牛奶販售的紅蘿蔔汁、信義區永吉路的迷克夏販售的鮮奶茶、士林區大東路豪品味冰品店的花生綿綿冰、北投區裕民一路的豆花林販售的原味刨冰、忠孝SOGO店的豆花莊販售的粉圓傳統冰、士林區中正路MB WHITE COFFEE的白咖啡。

衛生局表示，不符規定業者將依「食品安全衛生管理法」開罰3萬至300萬元。

信義區永吉路迷客夏販售的鮮奶茶大腸桿菌群超標9.3倍。（衛生局提供）