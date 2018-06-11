山羌疑遭車撞口鼻流血 警民接力救援

體型幼小的山羌遭撞後，虛弱倒在路邊無法自行站立。（記者鄭名翔翻攝）

2018-06-11 12:32

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉台13線尖豐路段約17公里處，一隻保育類山羌疑過馬路時遭車撞，口鼻流血倒臥在路中央，難以動彈。有民眾經過時發現，焦急拍照po網求救，網友紛紛熱心提供意見，但因已深夜，無法聯繫上救援團體，只能先請警方代為安置，苗栗縣政府農業處隔日將山羌接回安置，將進一步治療後待後續恢復再野放。

民眾邱鈺娟表示，前晚11點多，行經造橋鄉台13線往苗栗方向時，見到一隻幼小的野生動物倒臥路上，靠近一看發現牠口鼻流血，無法自行站立，邱鈺娟急忙po網尋求協助，並在網路上搜尋圖片比對，確認為保育類動物山羌，先通報1999，但卻未轉接到相關單位。

邱鈺娟怕山羌若留在路上恐再遭車撞，急忙先以紙箱將牠移到路邊，後由造橋派出所警方到場接手。警方先將山羌帶回所內安置，並試圖餵地瓜葉等食物，但山羌疑似太過疼痛皆未進食，警方徹夜悉心照料，至昨早由苗縣府農業處自然生態保育科派員帶回山羌安置。

苗縣府自然生態保育科科長張葦表示，該山羌體型幼小，為尚未成年的母山羌，外觀無明顯外傷，目前正由獸醫師進一步檢查診斷。初判該山羌疑為過馬路時，遭車輛撞擊，生命跡象還算穩定，待醫治康復後將再野放，此也是苗栗縣今年第一起山羌險遭路殺案例，張葦提醒，現為山羌活動期，車輛行經山區道路時應特別注意。